Redmi Note 9 Pro: colori e anticipazioni

Sono apparsi online i colori, le varianti e una foto dell’atteso Redmi Note 9 Pro in arrivo il prossimo 12 marzo. Secondo le informazioni provenienti da Pricebaba e Ishan Agarwal, il nuovo modello arriverà in entrambe le varianti di Ram da 4 GB e 6 GB. Quello da 4 GB includerà 64 GB di spazio di archiviazione mentre la variante più interessante da 6 GB di RAM, invece, verrà fornita con 128 GB di spazio di archiviazione.

Queste sono le versioni che saranno annunciate in India ma è probabile che le stesse saranno disponibili anche in altri mercati, compresa l’Europa. La fonte afferma che il telefono arriverà nei colori Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Black.

Come si può notare dalla foto in apertura, il dispositivo includerà quattro fotocamere sul retro raggruppate per due di fila e faranno parte di un modulo telecamera quadrato. Sotto le telecamere, troveremo invece un flash a doppio LED e il logo Redmi posizionato anche sul retro del telefono.

E il processore?

L’elenco Geekbench del telefono ha rivelato che sarà spedito con un processore octa-core di Qualcomm Snapdragon 720G, ovvero l’offerta di fascia medio/alta di Qualcomm.

Non è ancora chiaro se il dispositivo sarà spedito con uno scanner di impronte digitali rivolto verso il lato o uno in-display.