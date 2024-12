Regali di Natale? Ci pensa Huawei con offerte irrinunciabili

Il Natale è alle porte e la corsa ai regali è ufficialmente iniziata. Quest’anno, però, c’è un alleato speciale che rende tutto più semplice: HUAWEI.

Grazie alle sue offerte esclusive, infatti, regalare tecnologia sarà, oltre che piacevole, ancora più conveniente. Acquistando alcuni prodotti Huawei, scegliendoli fra le diverse gamme disponibili, dagli smartwach ai tablet, passando per i notebook e gli smartphone, se ne riceverà un altro in regalo.

In alternativa, sarà sempre possibile approfittare di uno sconto sul secondo prodotto acquistato.

Watch GT 5 Limited Edition

Ma le sorprese non finiscono qui. Con l’arrivo del Natale, infatti, Huawei presenta due nuove versioni Christmas Limited Edition dello smartwatch WATCH GT 5 (qui la nostra prova). La versione Black Christmas Edition, da 46mm, è disponibile in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Green al prezzo di 259 euro, con HUAWEI FreeBuds 5i in regalo. La versione Milanese da 41mm, invece, è disponibile con un cinturino speciale extra in colorazione Red al prezzo di 309 euro, con HUAWEI FreeBuds 5i in regalo.

Le offerte di Natale fino al 26 dicembre

Le promo non bastano: c’è un coupon extra sconto dell’8%

Fino al 26 dicembre su Huawei Store è possibile approfittare di offerte imperdibili per trovare il regalo perfetto. La Christmas Campaign di Huawei di quest’anno include anche la possibilità di acquistare un dispositivo e riceverne un secondo in omaggio. Inoltre, con il codice coupon extra AMKTNATALE, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo dell’8% su tutti i prodotti.

Smartwatch: regala salute e benessere

Pensati per promuovere il benessere e la consapevolezza quotidiana, gli smartwatch di Huawei sono il regalo ideale per gli amanti del fitness. Grazie a funzionalità avanzate come il monitoraggio delle attività giornaliere, sportive e del sonno, consentono agli utenti di rimanere sempre in sintonia con il proprio stato di salute.

HUAWEI WATCH FIT 3 con il cinturino in Nylon nella colorazione Grey e Fluoroelastomero (qui la nostra prova) è disponibile al prezzo di 129 euro anziché a quello di 159 euro, con un cinturino in regalo.

HUAWEI WATCH FIT 3 White con cinturino in pelle è disponibile al prezzo di 159 euro anziché a quello di 179 euro, con HUAWEI FreeBuds SE 2 e un cinturino in regalo.

HUAWEI WATCH FIT 3 nella versione Milanese è disponibile al prezzo di 179 euro anziché a quello di 199 euro, con HUAWEI FreeBuds SE 2 e un cinturino in regalo.

HUAWEI WATCH GT 4 46mm Black è disponibile al prezzo di 189 euro anziché quello di 249,90 euro, con in regalo HUAWEI FreeBuds SE 2 e un cinturino. Utilizzando il coupon, il prezzo scende a 174 euro.

HUAWEI WATCH GT 4 46mm Brown è disponibile al prezzo di 189 euro anziché quello di 269,90 euro, con in regalo HUAWEI FreeBuds SE 2 e un cinturino.

HUAWEI WATCH GT 4 41mm White è disponibile al prezzo di 189 euro anziché quello di 249,90 euro, con in regalo HUAWEI FreeBuds SE 2 e un cinturino. Utilizzando il coupon, il prezzo scende a 174 euro.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition è disponibile al prezzo di 549 euro anziché quello di 649,90 euro, con in regalo HUAWEI FreeBuds 5i. E con l’ulteriore sconto coupon il prezzo scende a 505 euro.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro con cassa da 46mm e cinturino Black Fluoroelastomer è disponibile al prezzo di 379 euro. La promo offer aggiunge in omaggio gli auricolari FreeBuds 5i.

Sempre connessi con gli smartphone Huawei

Per Natale, Huawei propone gli smartphone della serie HUAWEI Pura 70, unione di eleganza e prestazioni elevate, e gli auricolari wireless HUAWEI FreeClip, unici nel loro genere.

HUAWEI Pura 70 (qui la nostra prova) grazie al suo sistema di fotocamere ad alta risoluzione, è il regalo perfetto per catturare e condividere i ricordi delle festività con i propri cari. HUAWEI Pura 70, nella versione con tagli di memoria di 12GB+256GB, è disponibile al prezzo di 699 euro anziché quello di 999 euro, con la cover in regalo.

HUAWEI FreeClip (qui la nostra prova) rappresentano il regalo ideale per chi cerca un’alternativa agli auricolari in-ear, offrendo un audio wireless perfetto per attività come sport, moda e tempo libero. HUAWEI FreeClip sono disponibili al prezzo di 169 euro anziché a quello di 199,90 euro, con HUAWEI Band 9 in regalo. Utilizzando l’extra sconto il prezzo scende a 155 euro.

Tablet e computer Huawei

I tablet e computer di Huawei sono il regalo perfetto per chi vuole unire produttività e intrattenimento: offrono un’esperienza d’uso versatile, ideale per lavoro, studio o tempo libero.

HUAWEI MatePad Pro 12.2, grazie alle sue funzionalità di creazione digitale che trasformano il modo in cui professionisti e creativi lavorano, è il regalo ideale per studenti, professionisti e creativi. HUAWEI MatePad Pro 12.2 è disponibile al prezzo di 999 euro, ricevendo in regalo HUAWEI M Pencil e HUAWEI WATCH FIT 2. Utilizzando il coupon, il prezzo scende a 919 euro.

HUAWEI MatePad 11.5” S con PaperMatte Display è il regalo pensato per soddisfare le esigenze quotidiane di apprendimento e intrattenimento. HUAWEI MatePad 11.5” S è disponibile al prezzo di 469 euro anziché a quello di 499 euro, ricevendo in omaggio HUAWEI M-Pencil e HUAWEI Magnetic Keyboard. Promo offer con ulteriore sconto dell’8%: 431 euro.

HUAWEI MateBook 14, leggero e versatile, è il regalo ideale per studiare e lavorare anche in movimento. È disponibile al prezzo di 849 euro anziché a quello di 1.099 euro. Con lo sconto speciale dell’8% il prezzo scende a 781 euro.

Rendere speciali queste festività diventa più semplice grazie alle offerte di Huawei, disponibili su Huawei Store fino al 26 dicembre.