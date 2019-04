Richard Yu, Ceo di Huawei inaugurerà IFA 2019 con il keynote di apertura

IFA ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa internazionale che si tiene in Spagna, che Richard Yu, CEO Consumer Business Group di Huawei, terrà il keynote di apertura a IFA 2019.

Il discorso di Yu avrà luogo venerdì 6 settembre 2019. Il Ceo dell’azienda cinese Yu salirà sul palco di Berlino per raccontare le strategie di sviluppo futuro di Huawei parlando di connettività, AI, 5G, IoT e nuovi dispositivi intelligenti.

“Huawei si impegna a trasformare i dispositivi smart in dispositivi intelligenti con lo sviluppo di funzionalità end-to-end in grado di supportare lo sviluppo coordinato dei dispositivi. L’obiettivo finale è fornire una soluzione intelligente completa e un’esperienza utente migliore ai consumatori nel futuro mondo intelligente – ha affermato Yu in previsione del suo discorso introduttivo all’IFA di Berlino a settembre. Jens Heithecker, direttore esecutivo di IFA ha aggiunto: “L’IA sarà il collante che terrà insieme le nostre vite connesse. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Mr Yu al Keynote Stage di Ifa dove assisteremo ai più recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale applicata al mobile. “