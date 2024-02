Ring Battery Video Doorbell Pro: il videocitofono smart a batteria

Ring ha lanciato un nuovo dispositivo della linea Pro: Ring Battery Video Doorbell Pro. Si tratta di un videocitofono alimentato a batteria in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di abitazione.

L’opzione di alimentazione a batteria è ovviamente più pratica e facilita l’installazione e la gestione del dispositivo.

Rilevazione di movimento ottimizzata

Ring Battery Video Doorbell Pro supporta la rilevazione di movimento 3D – che utilizza la tecnologia radar – affinché gli avvisi di movimento siano più precisi e accurati. Le funzionalità avanzate della tecnologia radar – come le zone a vista dall’alto e la vista dall’alto – consentono ai clienti di avere una panoramica aerea e di ricevere avvisi solo se il videocitofono rileva movimenti in determinate aree selezionate. Inoltre, Battery Video Doorbell Pro è dotato di video in HD a 1536p, Audio+ e risposte rapide.

La qualità dell’immagine, che va ben oltre il video in HD a 1536p, è assicurata da un obiettivo che viene attivamente allineato con i sensori ottici, dall’elaborazione dinamica delle immagini e dalla compressione ad alta efficienza. Grazie alla funzione Low-Light Sight, inoltre, basta l’illuminazione di un lampione in strada o nel cortile per permettere a al videocitofono di restituire colori nitidi anche al buio.

Compatibilità

Battery Video Doorbell Pro è compatibile con gli altri dispositivi Ring ed è possibile creare un sistema unico per tutta la casa, associandolo ad altri device come Stick Up Cam Pro o Ring Alarm.

C’è poi la possibilità di sottoscrivere un piano Ring Protect per archiviare nel cloud le registrazioni, per ricevere avvisi per la rilevazione di pacchi e persone e notifiche dettagliate. Inoltre, si possono ricevere avvisi di movimento sui dispositivi con integrazione Alexa compatibili: per esempio, basta collegare Battery Video Doorbell Pro a un dispositivo Echo Show per ricevere avvisi sul proprio Echo Show o accedere a Live View per vedere cosa sta succedendo davanti all’ingresso di casa, semplicemente dicendo “Alexa, mostra la porta d’ingresso”.

Disponibilità e prezzo di Battery Video Doorbell Pro

Battery Video Doorbell Pro sarà disponibile per l’acquisto a 229,99€ dal 20 marzo su Ring.com, Amazon.it e presso i rivenditori selezionati.