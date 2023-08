Risparmiare sull’energia? Vi aiuta tado° con le sue novità dell’IFA

tado°, leader europeo per quanto riguarda la gestione dell’energia per le famiglie, dà il benvenuto a nuovi prodotti della sua gamma pensati per risparmiare. Il primo di questi è un nuovo connettore per pompe di calore, accompagnato da funzionalità aggiuntive nell’applicazione tado° Balance per Pompe di Calore.

tado° Balance per Pompe di Calore

Pensata per consentire alle famiglie un controllo più intelligente ed efficiente, soprattutto a livello economico, l’utilizzo del connettore tado° assieme all’app può permettere un risparmio dei costi annuali di 430€ (27%). Com’è possibile? Semplicissimo. Semplicemente l’impiego di energia per il riscaldamento e dell’acqua calda viene spostato in maniera smart negli orari in cui l’elettricità ha un costo più contenuto.

L’app di tado° controlla il sistema di riscaldamento con i dati sui prezzi dell’elettricità per le 24 ore successive e sposta il consumo di conseguenza. Gli orari in cui vengono preriscaldati gli ambienti o in cui vengono caricati i serbatoi di acqua calda sono conseguentemente spostati nelle ore più economiche. Su un periodo di 10 anni, i risparmi ammontano in genere a 4.300 euro.

Installazione intuitiva

Per installare il prodotto basta collegarlo all’unità di controllo della pompa di calore

via cavo: da questo momento in poi comincerà a comunicare con il sistema tramite il protocollo BUS. Dopo aver collegato il bridge al router wi-fi e aver scaricato l’applicazione, gli utenti avranno il pieno

controllo del proprio sistema di riscaldamento attraverso l’app.

Il connettore per pompe di calore tado° può essere ordinato ora su tado.com in Germania, Austria, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna, Svezia e altri mercati europei al prezzo di 299€. Attualmente è compatibile con i marchi di pompe di calore Vaillant, Atlantic, Saunier Duval e Fujitsu. Il supporto per altri marchi seguirà nei prossimi mesi. I clienti possono aggiungere facoltativamente la funzione dell’app tado° Balance per Pompe di Calore per 49,99 euro all’anno o 5,99 euro al mese. Può essere pagata annualmente o mensilmente e il primo anno è gratuito.

tado° Smart Charging

tado° Smart Charging, invece, è un’app per la ricarica in casa dei veicoli elettrici. L’applicazione funziona in maniera simile. Attraverso i prezzi volatili della borsa dell’energia elettrica programma automaticamente la ricarica nei momenti in cui i prezzi sono più vantaggiosi, indipendentemente dal momento in cui l’auto elettrica è collegata alla wall box. Le famiglie possono così risparmiare in media 300 euro (30%) sui costi annuali di ricarica dei veicoli, massimizzando la quota di

energia rinnovabile utilizzata.

Gli utenti dovranno semplicemente scaricare e installare l’app, collegarla alla propria auto e impostare le preferenze di ricarica, come ad esempio l’ora in cui il veicolo deve essere pronto per partire. Superato il passaggio di installazione e programmazione, un algoritmo pianifica automaticamente il processo di ricarica per ottimizzare i costi, combinando le tariffe a fascia oraria e selezionando le ore in cui l’energia è più economica e deriva da fonti rinnovabili.

A questo punto inizia il processo di ricarica che in genere dura 45 minuti, indipendentemente dal momento in cui il veicolo è stato collegato alla stazione. Inoltre, i proprietari dei veicoli possono anche rinunciare a una parte del risparmio e definire una quantità minima di ricarica garantita, che non verrà presa in considerazione nel piano di ottimizzazione.

L’app tado° Smart Charging può essere utilizzata per ricaricare le auto elettriche della maggior parte delle case automobilistiche. Fra queste Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat, Land Rover e molte altre. Gli utenti devono semplicemente selezionare la marca della vettura nell’app e collegare l’auto tramite l’account utente con nome utente e password. Per alcuni brand, come Mercedes, Peugeot o Kia, è necessario installare e collegare anche una smart wall box. Le stazioni di ricarica intelligenti di Zaptec, Wallbox o Easee sono compatibili.

L’app tado° Smart Charging è disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play Store in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Italia e Spagna, in tedesco o in inglese.