Ritorna Casa Xiaomi, laboratorio di design e innovazione

Xiaomi riapre le porte della sua nuova casa: Casa Xiaomi, infatti, ritorna per il terzo anno consecutivo con uno spazio di circa 230mq situato a Milano in Piazza Pio XI 5, nello storico quartiere milanese delle Cinque Vie, completamente dedicato al connubio tra design e innovazione tecnologica.

Il progetto di Casa Xiaomi è stato avviato nel 2021 con l’idea di creare uno spazio dedicato all’integrazione di tutto l’ecosistema Xiaomi e mostrare i vantaggi della tecnologia Xiaomi Smart Life in uno spazio premium per dare ai fan e consumatori servizi sempre più vicini ai loro bisogni.

Per questa edizione lo spazio vede Xiaomi come vero padrone di casa e ospita brand di pura eccellenza italiana come Lago, Artemide, I-pot, Superkake Studio, Lanificio Leo, Lenzuolissimi, Luxury Relax e Presso, che hanno supportato l’allestimento con l’intento far respirare l’aria di casa in uno showroom, creando così un ambiente unico

Un’altra novità importante di questa edizione 2023 è la presenza di Xiaomi Store Italia che, all’interno della nuova Casa Xiaomi, metterà a disposizione un servizio di consulenza che guiderà gli utenti invitati tra i prodotti dell’ecosistema e li assisterà nella fase di acquisto e di primo utilizzo. Casa Xiaomi, diventa inoltre un pickup point in cui ritirare i prodotti acquistati su Xiaomi Store Italia, e in aggiunta fungerà da punto di raccolta per l’ assistenza post vendita.

L’inaugurazione di Casa Xiaomi,è stata anche l’occasione per fare un punto sui risultati ottenuti nel 2022 e per condividere le prospettive di mercato per l’anno in corso. “Nonostante il 2022 sia stato un anno che ha messo alla prova l’intera industry, il posizionamento di Xiaomi in Italia nel settore degli smartphone ha continuato a risultare altamente competitivo, confermando infatti il secondo posto nella classifica dei top vendor negli ultimi due trimestri” – ha dichiarato Thomas Ma, General Manager di Xiaomi Italia. “Ma oltre agli smartphone, ci sono molteplici altri prodotti che arricchiscono e completano la nostra offerta, quindi con il progetto Casa Xiaomi puntiamo a far conoscere sempre più prodotti al maggior numero di persone possibili”.

Il 2023 è iniziato con la presentazione della tanto attesa Xiaomi 13 Series, che punta sull’esperienza fotografica di livello professionale grazie alla collaborazione con Leica, annunciata recentemente a Barcellona, e ora disponibile anche in Casa Xiaomi per tutti coloro che desiderano vedere e toccare con mano la nuova serie di smartphone top di gamma, finalmente disponibile anche in Italia.

Nel corso dell’evento, Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia ha presentato il progetto di comunicazione per l’arrivo in Italia di Xiaomi 13 Series, partendo dalla recente campagna digital ‘La tua storia in una foto, il tuo capolavoro’, con protagonista l’attrice Matilda De Angelis, e la prestigiosa collaborazione con il fotografo Settimio Benedusi, che proseguirà con un’attività presso lo Xiaomi Store di Arese il 12 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Chi si presenterà in store potrà essere ritratto proprio da Settimio Benedusi con Xiaomi 13 Pro e portarsi a casa il proprio ricordo stampato. L’ultima tappa del progetto vedrà una selezione di foto scattate durante la giornata sarà anche esposta al MIA Photo Fair, dal 22 al 26 marzo presso il SUPERSTUDIO MAXI di Milano.