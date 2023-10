Ritorno al passato: Samsung porta omaggio al vecchio E700 con Z Flip5 Retro

I telefoni pieghevoli sono ora alla moda, ma la nuova tecnologia non deve far dimenticare che Samsung è stata anche in passato una delle più grandi produttrici di “flip phones”. Col nuovo modello in edizione limitata Galaxy Z Flip5 Retro, Samsung vuole portare omaggio a uno dei più iconici modelli del passato, il Samsung E700.

Il Flip5 Retro presenta gli stessi iconici colori dell’E700: blum indaco e argento. Ovviamente ci saranno anche modifiche dell’interfaccia utente a tema, come grafiche pixellate e animazioni nostalgiche.

La scatola di questo nuovo smartphone esibisce i loghi sia di Z Flip5 che di E700, nonché schede Flipsuit con adesivi raffiguranti i vari loghi passati di Samsung. Sarà anche inclusa anche una scheda da collezione Samsung E700 incisa con un numero seriale unico.

Il Galaxy Z Flip5 Retro sarà disponibile in quantità limitate in Corea del Sud a partire dal 1° novembre, e nel Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Australia a partire dal 2 novembre. Sarà esclusivamente acquistabile tramite il sito web di Samsung, e al momento il prezzo non è ancora conosciuto.