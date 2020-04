ROG Zephyrus Duo ha due schermi ed è il punto di riferimento per i games

Importante novità in ambito gaming quella annunciata oggi da ASUS. Dopo il successo di ZenBook Pro Duo, arriva il “cugino” pensato per i giocatori professionisti: il ROG Zephyrus Duo.

Rispetto a Zenbook Pro Duo, Asus ha integrato su questo computer portatile un importante cambiamento in termini di design: lo schermo secondario, infatti, ruoterà automaticamente. L’utente non avrà quindi il controllo su di esso, lo schermo secondario verrà sollevato aprendo il PC per ridurre la distanza tra i due schermi, ma anche per offrire un miglior comfort di lettura. Inoltre, consente ad Asus di integrare un nuovo sistema di raffreddamento.

A cosa serve un secondo schermo?

L’integrazione di una seconda schermata per un giocatore può non rivelarsi molto intuitiva. Asus annuncia diversi casi di utilizzo di questo schermo secondario che consentirà a uno streamer di avere tutto sotto controllo senza dover ricorrere ai comandi ALT + TAB, grazie a un’integrazione nativa di Xplit e Overwolf.

Asus promette che altri partner verranno annunciati per sfruttare al meglio questo schermo secondario. Nel frattempo, può essere utilizzato liberamente su Windows.

Scheda tecnica

Ecco le caratteristiche annunciate da Asus per questa macchina da gioco, con diverse configurazioni proposte.

CPU:

Intel i7-1085H di decima generazione

Intel i9-10980HK di decima generazione

GPU:

Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER

Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER

Schermo da 15,6 pollici

4K UHD IPS Adobe RGB (3840 x 2160 pixel)

Full HD IPS sRGB 300 Hz

Ram: 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz

Memoria:Fino a 2 TB di memoria NVME PCIe 3.0 x 4 (RAID 0)

Connettori: 1 fulmine USB-C 3, 2 USB 3.0 Tipo A (a destra), 1 USB 3.0 Tipo A (posteriore), 1 HDMI 2.0 b, 2 jack da 3,5 mm, 1 Ethernet RJ45

Batteria: 90 Wh

Misure e peso: 36 x 26,8 x 2,1 cm per circa 2,4 kg

Super display e nuove soluzioni

La nuova gamma di macchine ROG, di cui questo Zephyrus Duo è il top di gamma, integra la nuova generazione di processori Intel e chip grafico Nvidia. ROG supporta questo aggiornamento dei componenti con altre nuove funzionalità come uno schermo con una frequenza di aggiornamento di 300 Hz, che aumenterà la fluidità all’estremo.

Sotto il cofano, ROG annuncia anche che ha cambiato il tipo di scheda termica. Il raffreddamento della macchina passerà infatti per il metallo liquido che dovrebbe migliorare le prestazioni del 10%.

Uscita e prezzo

A causa della situazione attuale, Asus Italia non ha specificato una data di rilascio specifica per il portatile ma dovrebbe arrivare durante la primavera del 2020.