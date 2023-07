Samsung annuncia i nuovi Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Samsung ha annunciato anche i nuovi membri della sua famiglia di smartwatch: Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, offrendo un mix di design raffinato, prestazioni ottimizzate e una forte enfasi sul benessere dell’utente.

Design e personalizzazione

L’estetica gioca un ruolo fondamentale nei nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Questi modelli vantano un display più grande e luminoso del 20% e un’interfaccia utente più interattiva grazie a una cornice più sottile del 30% e a una ghiera girevole più sottile del 15%. La capacità di personalizzazione è poi migliorata da una vasta gamma di quadranti e nuovi cinturini, che consentono all’utente di creare un look più originale.

Salute e benessere

Una delle principali attrattive della serie Galaxy Watch6 è la serie di funzioni dedicate al benessere. Grazie ai suoi strumenti avanzati, gli utenti possono monitorare diversi aspetti della salute:

Sonno : comprende modelli di riposo individuali, aiuta a migliorare le abitudini di sonno e fornisce suggerimenti per un ambiente favorevole al sonno.

: comprende modelli di riposo individuali, aiuta a migliorare le abitudini di sonno e fornisce suggerimenti per un ambiente favorevole al sonno. Fitness : con funzioni come Composizione corporea e Zone di frequenza cardiaca personalizzate, gli utenti possono avere un quadro dettagliato della loro forma fisica.

: con funzioni come Composizione corporea e Zone di frequenza cardiaca personalizzate, gli utenti possono avere un quadro dettagliato della loro forma fisica. Monitoraggio cardiaco: notifiche per ritmo cardiaco irregolare e la possibilità di tracciare la temperatura della pelle durante la notte.

Esperienza mobile migliorata

Oltre alle funzioni di benessere, la serie Galaxy Watch6 si distingue anche per la sua evoluta integrazione mobile. Con la nuova app Samsung Wallet, è possibile trasformare lo smartwatch in un portafoglio digitale. Inoltre, funzionalità come Gesti ottimizzati e l’integrazione con Wear OS offrono nuovi modi per interagire con l’orologio e mantenere la produttività.

Batteria e potenza

Una delle preoccupazioni più comuni degli utenti riguarda la durata della batteria. Con la serie Galaxy Watch6, Samsung ha affrontato questa preoccupazione migliorando sia la capacità della batteria sia l’efficienza. Con soli otto minuti di ricarica, si ottengono otto ore di autonomia.

Disponibilità

Da oggi, 26 luglio, è possibile effettuare il preordine dei Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Per il mercato italiano, ecco le opzioni e i prezzi suggeriti per il Galaxy Watch6 Classic:

Versione Bluetooth 43 mm: 419 euro

Versione LTE 43 mm: 469 euro

Versione Bluetooth 47 mm: 449 euro

Versione LTE 47 mm: 499 euro

Mentre per il Galaxy Watch6:

Versione Bluetooth 40 mm: 319 euro

Versione LTE 40 mm: 369 euro

Versione Bluetooth 44 mm: 349 euro

Versione LTE 44 mm: 399 euro

Inoltre, per chi effettuerà il preordine in Italia di uno dei due orologi entro il 10 agosto, riceverà come omaggio un Cinturino Fabric Band e un caricabatterie Super Fast Wireless Charger Duo.