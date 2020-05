Samsung annuncia il Galaxy S20 Tactical Edition negli States

Samsung Usa ha annunciato il lancio del Galaxy S20 Tactical Edition, una sorta di versione militare del suo flagship dedicato al mercato americano. Si tratta, secondo quanto afferma il produttore sudcoreano nel comunicato stampa ufficiale, di una “soluzione adatta alle esigenze specifiche dei governi federali e del Dipartimento della Difesa“. Il Galaxy S20 Tactical Edition ha un software altamente personalizzato per lavorare all’unisono con le attrezzature tattiche esistenti ed è dotato di architettura DualDAR, con due livelli di crittografia.

Il telefono supporta diverse tecnologie di comunicazione, tra cui 5G, Wi-Fi 6, Sim privata e CRBS radio (un servizio radio a banda larga attivo negli Usa). Le funzionalità hardware includono una modalità di visione notturna, una modalità indossabile – che consente di sbloccare lo schermo in modalità orizzontale – e una Modalità invisibile, un modo scenografico per descrivere la modalità aereo.



Il Galaxy S20 TE ha ovviamente quasi tutte le funzionalità del flagship dedicato al canale dei consumatori, è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 865 e offre 12 GB di RAM.



Il Samsung Galaxy S20 Tactical Edition sarà disponibile solo nei canali IT a partire dal terzo trimestre del 2020.