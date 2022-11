Samsung: arrivano le serie Galaxy A14 ed M14, con diverse varianti

Samsung sta lavorando a due new entry nella sua gamma: si tratta dei nuovi smartphone Samsung Galaxy A14 ed M14. Oggi possiamo dare un’occhiata in anticipo ad alcune delle loro caratteristiche: questo grazie a dei primi benchmark apparsi su Geekbench che ne valutano le prestazioni.

Si parte dal Galaxy A14: o meglio, dai Galaxy A14, perché ne sono comparse due versioni diverse. La prima, nome in codice SM-A146B, sembra essere la versione standard, e impiegherà un processore Exynos 1330 dotato di connettività 5G, con 4 GB di RAM (anche se ci potrebbero essere altre opzioni).

La seconda versione, invece, è indicata come SM-A146P, e utilizza come processore il Dimensity 700, sempre compatibile con il 5G, e 4 GB di RAM. Tuttavia i test di Geekbench suggeriscono performance inferiori rispetto al primo modello: l’ipotesi è che si tratti di una versione più economica che sarà lanciata solo in alcuni mercati.

Infine, c’è il nuovo Galaxy M14, nome in codice SM-M146B. Tanto per cambiare, anche questo avrà le stesse identiche specifiche dell’A14: processore Exynos 1330, compatibilità 5G, 4 GB di RAM. Cosa lo contraddistingue? Anche in questo caso performance minore e, presumibilmente, un prezzo più basso.

A proposito del prezzo: si vocifera che il Galaxy A14 base lancerà con un costo di €230, e si può immaginare che anche le varianti girino attorno a questa cifra. Non è ancora chiaro in quale mercato sarà lanciata quale versione, o se invece verranno rilasciate contemporaneamente, ma come visto dalle specifiche, sembra che non cambierà poi molto.

Tra le altre possibili caratteristiche delle serie figurano sistema operativo Android 13, tripla fotocamera, display LCD FullHD+ da 6,8 pollici e batteria da 5.000 mAh.