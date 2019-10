Samsung continua la distribuzione della beta di Android 10 su Galaxy S10

Nella giornata di ieri Samsung ha reso disponibile la prima versione beta di Android 10 per la serie Galaxy S10 in India, Francia e Polonia. Ora l’azienda sudcoreana ha iniziato a distribuire la sua seconda release.



Gli utenti in Corea del Sud (versione G97 * NKSU3ZSJF), Stati Uniti (G97 * USQU2ZSJF) e Germania (G97 * FXXU3ZSJF) saranno infatti i primi in a ricevere questo aggiornamento.

La patch pesa poco più di 600 MB e porta fra l’altro una soluzione al noto problema del lettore delle impronte digitali di Galaxy S10 e S10+.

Fra le altre novità segnaliamo una migliore gestione della batteria e diverse correzioni dei bug della fotocamera, delle routine Bixby, della galleria e del download manager.

Samsung avrebbe anche posto rimedio si blocchi e agli arresti anomali dell’interfaccia.

Come sempre, coloro che si sono registrati per la beta test tramite l’app Samsung Members inizieranno a ricevere il nuovo firmware come aggiornamento via OTA. Si consiglia di eseguire sempreun backup prima di installare l’aggiornamento all’ultima versione beta.