Il sito web ufficiale tedesco di Samsung ha confermato la denominazione della serie flagship Galaxy S20. E dopo questa conferma anche la filiale rumena dell’azienda ha ribadito che il prossimo telefono pieghevole si chiamerà Galaxy Z Flip (caratteristiche tecniche QUI). Dalla pagina di Samsung Romania non scoviamo nessun’altro dettaglia a parte il nome ma dalle indiscrezioni precedenti il nuovo smartphone inizia a prendere forma.

A partire dal SoC Snapdragon 855+ che governerà il sistema. Inoltre, sappiamo che avrà Android 10 e disporrà di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile. La novità più vistosa sarà quella dei due display: uno schermo pieghevole principale Infinity Flex FHD+ da 6,7 ​​”e uno schermo esterno secondario da 1,06″.

Per quanto riguarda la fotografia ci sarà una fotocamera frontale che dovrebbe assestarsi sui 10 Megapixel. Il reparto fotografico non sarà sorretto dall’imponente sensore proprietario da 108 Megapixel sul retro ma da un doppio sensore da 12 Megapixel con il secondo occhio che dovrebbe essere un grandangolo.

Galaxy Z Flip sarà caratterizzato da un lettore di impronte digitali montato lateralmente e integrerà una batteria da 3.300 mAh con supporto di ricarica rapida da 15 W. I rumors sul prezzo parlano di un costo che dovrebbe aggirarsi sui 1.400 euro ma per l’ufficialità bisognerà attendere l’11 febbraio quando il Galaxy Z Flip verrà molto probabilmente annunciato insieme alla serie Galaxy S20, in un evento Unpacked di Samsung.