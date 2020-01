Samsung Galaxy Z Flip: caratteristiche tecniche, foto, prezzo e uscita

I produttori di smartphone continuano a sperimentare nuovi fattori di forma, sbizzarrendosi soprattutto con i dispositivi pieghevoli, la vera novità dell’ultimo anno. Fra questi, il Samsung Galaxy Z Flip, che sta sta attirando l’attenzione di consumatori e addetti ai lavori A seguito del buon successo del modello Galaxy Fold, il Samsung Galaxy Z Flip sta catalizzando le attese, soprattutto con l’avvicinarsi della sua data di lancio.



Le ultime indicrezioni su questo dipositivo vengono da WinFuture, che ha una buona tradizione nella diffusione di rendering di nuovi dispositivi. Quelli che vi mostriamo in questa pagina sono davvero suggestivi.



Lo schermo di Galaxy Z Flip offre una diagonale di 6,7 ​​pollici con un formato 22: 9. Secondo quanto riferito, Samsung lo chiamerà “Infinity Flex“. La risoluzione dovrebbe essere Full HD+ con supporto HDR+. Il telefono si apre a conchiglia e può essere posizionato in apertura tra 70 e 110 gradi.

La semiscocca di Galaxy Z Flip che contiene lo schermo ha due lievi protuberanze sui bordi di plastica per proteggere lo schermo da chiusure troppo decise.

Sul retro del telefono, c’è un piccolo display esterno da 1,06″ (con risoluzione di 300 x 116 px) accanto alla doppia fotocamera. Lo schermo supporterà la funzionalità always-on e dovrebbe essere un Super Amoled. Entrambe le semiscocche del dispositivo sono realizzate con Gorilla Glass 6.



Per riassumere, queste dovrebbero essere le principali specifiche tecniche del Galaxy Z Flip



• Corpo: alluminio Gorilla Glass

• Peso e dimensioni: 183g; Chiuso: 87,4 x 73,6 x 15,4-17,3 mm; Aperto: 167,9 x 73,6 x 6,9-7,2 mm

• Display: Infinity Flex Full HD + (risoluzione di 2.636 x 1.080 pixe) Amoled dinamico da 6,7 ​​pollici (22: 9); Esterno: Super AMmoled da 1,06 pollici con supporto always-on; risoluzione di 300 x 116 pixel.

• Software: Samsung One UI 2.0 con Android 10

• Chipset: Qualcomm Snapdragon 855+ 7nm

• Memoria: 8 GB di Ram; UFS 3.0 da 256 GB non espandibile

• Fotocamere principali: AF a doppio pixel da 12 Megapixel, apertura f /1,8 + 12 Megapipxel ultra grandangolare f/2,2 123 gradi fov; Flash LED, OIS.

• Fotocamera selfie: Infinity-O 10 Megapixel a doppio pixel AF, apertura f / 2.4

• Video: 4K @ 60fps (principale); 4K @ 30fps (selfie)

• Batteria: da 3.300 mAh, supporto Quick Charge 15W, ricarica wireless Qi 9W

• Varie: scanner delle impronte digitali montato lateralmente, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, GPU, GLONASS, Beidou, Galileo



Infine il prezzo: Galaxy Z Flip dovrebbe costare di 1.500 o 1.400 euro e sarà messo in vendita a San Valentino, il 14 febbraio. Dovrebbe essere annunciato ufficialmente in contemporanea con la serie Galaxy S20 all’evento Unpacked di Samsung che si terrà l’11 febbraio.