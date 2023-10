Samsung Device Solutions, perdite colossali per il settore dei chip

Samsung Device Solutions, la divisione di Samsung responsabile della produzione di chip, ha registrato una perdita nel primo trimestre di quest’anno. Addirittura è dal 2009 che DS non va in rosso, ma quello di quest’anno pare non essere un evento straordinario e la compagnia si aspetta ulteriori cali di profitti. E per questo motivo sarà diminuita la produzione di chip.

La perdita nel Q1 è stata colossale: di 4,6 trilioni di KRW, ovvero circa 3,2 miliardi euro. Nel Q2 la perdita è stata “ridotta” a 4,36 trilioni di KRW, circa 3 miliardi di euro, e nel Q3 si potrebbe abbassare ancora a 4,0 trilioni di KRW (2,8 miliardi di euro).

Per combattere le perdite, Samsung ha ridotto la produzione di chip DRAM del 20% e di chip NAND flash del 30%. Per il secondo semestre dell’anno, i tagli cresceranno rispettivamente al 30% e al 40%. Il problema, secondo Samsung, è l’eccesso di offerta di chip e ci vorrà del tempo perché domanda e offerta si equilibrino.

Samsung Device Solutions sta attualmente lavorando per mettere in funzione una nuova linea di produzione nel campus di Pyeongtaek, il che rappresenta un altro motivo delle attuali perdite. Vedremo se in futuro, con nuove linee di produzione, Samsung sarà in grado di riprendersi, o se il crollo durerà ancora a lungo.