Samsung e altri produttori si preparano alle fotocamere sotto il display

L’industria della telefonia mobile si sta preparando per un altro importante aggiornamento tecnologico: Samsung, Oppo e Vivo dovrebbero lanciare i primi smartphone con fotocamere sotto il display già nel 2021.

Questo è quanto accadrà secondo uno dei principali leaker del settore chiamato Ice Universe che ha rivelato su Twitter che Samsung vuole utilizzare questa tecnologia nei prossimi mesi.

Nulla di sorprendente, solo una questione di tempo. Tutte le aziende stanno investendo in modi per aumentare la dimensione dello schermo ma allo stesso tempo mantenere le loro fotocamere frontali. E mentre Apple utilizza la notch, Samsung e altri produttori Android stanno sviluppando questa soluzione che inizialmente approderebbe solo su modelli di fascia alta ma che potrebbe espandersi a più dispositivi in ​​un secondo momento.

E abbastanza interessante, si ritiene che anche Apple stia lavorando su un tale approccio, sebbene la società non sembri essere pronta per quest’anno.

Secondo le persone che hanno familiarità con i piani di sviluppo di iPhone di Apple, la notch rimarrà per un altro anno come parte dell’iPhone 13 che verrà lanciato a settembre soprattutto perché l’azienda vuole ripristinare anche il Touch ID per il riconoscimento delle impronte digitali. E proprio come nel caso di Samsung, Huawei e altri, Apple vuole che il Touch ID sia integrato nel vetro, sempre con lo scopo di aumentare lo spazio disponibile sullo schermo senza ricorrere a cornici spesse.