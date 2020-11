Samsung: ecco il sensore ISOCELL Vizion 33D ToF per il riconoscimento facciale

Nella giornata di oggi, Samsung ha svelato un nuovo sensore per fotocamere smartphone dal nome “ISOCELL Vizion 33D ToF”.

Si tratta di un sensore dalle potenti capacità di rilevamento della profondità e ottimizzato per migliori esperienze fotografiche nelle modalità AR/VR, oltre ad essere utile per la scansione 3D e l’effetto bokeh video.

Tra gli aspetti importanti di questo nuovo ISOCELL Vizion 33D troviamo la capacità di tracciare oggetti in movimento con una latenza particolarmente bassa a causa del sistema di demodulazione a 4 tocchi e del supporto a 120 fps.

Per chi non lo sapesse, la demodulazione a 4 tocchi consente a ciascun pixel del sensore di acquisire segnali a quattro fasi simultaneamente a 0, 90, 180 e 270 gradi. In definitiva, ciò migliorerà le capacità di rilevamento della profondità.

Sebbene sia difficile capire se il prossimo Galaxy S21 sarà equipaggiato con questo ISOCELL Vizion 33D o meno, è stato sviluppato per più applicazioni tra cui i telefoni cellulari.

L’ISOCELL Vizion 33D ha un sensore ad alta risoluzione di 640 x 480 pixel, 7um pixel e un intervallo di distanza di 0,2-5,0 metri. Alcuni altri termini tecnici includono l’uso di Deep Trench Isolation (DTI) e Backside Scattering Technology (BST).

Questi hanno lo scopo di ridurre la diafonia dei pixel e migliorare l’efficienza quantistica del sensore ToF. Inoltre, si rivela particolarmente utile per il riconoscimento facciale 3D accurato e veloce. Ed è proprio qui che c’è profumo di Galaxy S21…