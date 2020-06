Samsung Electronics entra in Optime. La soddisfazione dei protagonisti

OPTIME, Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia, Federazione di scopo che riunisce i principali operatori nel retail dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, ha annunciato questa mattina l’importante adesione di Samsung Electronics Italia.

Samsung Electronics Italia entra in OPTIME, condividendo gli obiettivi che hanno portato alla nascita dell’Osservatorio, che ha come scopo primario il monitoraggio del mercato dell’elettronica, la tutela dalla concorrenza leale tra gli operatori e la segnalazione agli organi competenti di ogni anomalia o violazione al fine di proteggere al tempo stesso il Mercato e i consumatori.

Nel corso di una seduta straordinaria – tenutasi rigorosamente in video conferenza – il Consiglio Direttivo di OPTIME ha approvato all’unanimità l’ammissione di Samsung Electronics Italia riconoscendo come tale decisione rappresenti una ulteriore spinta per dar seguito alle tante azioni intraprese dalla Federazione.

Davide Rossi, Presidente di OPTIME, commenta: “Non posso che esprimere, a nome di tutti gli Associati, una grande soddisfazione per questo importante ingresso in Federazione. Un player come Samsung non potrà che portare valore aggiunto al nostro operato e ci permetterà sicuramente di ampliare le attività, già numerose, svolte fino ad oggi. Si tratta di un’ulteriore conferma della validità della strada intrapresa e ne siamo molto orgogliosi”.