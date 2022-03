Samsung elimina la lettera “Z” dai suoi smartphone Galaxy nei Paesi dell’Est Europa

Samsung ha rimosso la lettera Z dal nome dei suoi modelli Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G in tre paesi baltici: Lettonia, Lituania ed Estonia.

La decisione non è finora stata spiegata ufficialmente, ma sembra andare nella direzione univoca di volersi allontanare da qualunque associazione con l’invasione russa dell’Ucraina.

Le pagine dei prodotti di entrambi i telefoni su tutti e tre i siti Samsung locali hanno perso la lettera Z che però è ancora presente nelle URL.

Curioso invece che il sito web ucraino di Samsung non abbia ancora cambiato la denominazione dei due smartphone Galaxy Z, cosa che, con molta probabilità, avverrà nelle prossime ore.

La lettera Z è un simbolo associato alle forze d’invasione russe e appare su molti mezzi da combattimento, fra cui i carri armati. Quale sia il suo vero significato non è però al momento del tutto acclarato: alcuni osservatori ritengono che il “segno” sia nato per contraddistinguere i mezzi blindati sul territorio di guerra così da non essere colpiti dal fuoco amico. La Z sarebbe un’abbreviazione di Zapad che in russo significa Ovest, ossia la direttrice dell'”operazione militare speciale” come la Russia chiama la guerra di invasione. Altri invece equiparano la Z a una triste rivisitazione della svastica nazista.