Dopo i sensori fotografici da 48, 64 e 108 Megapixel, Samsung ha in mente di superare un nuovo traguardo alla fine dell’anno svelando un sensore da ben 150 Megapixel.

Le informazioni provengono dal sito WCCFTech che riporta il forum coreano Clien.net. Secondo un utente piuttosto autorevole, Samsung potrebbe arrivare a una definizione nativa di 150 Megapixel per uno dei suoi prossimi sensori fotografici di fascia alta alla fine del 2020. Un sensore che dovrebbe equipaggiare in particolare gli smartphone di Xiaomi, Oppo e Vivo dall’inizio del 2021.

Inizialmente, i produttori cinesi avrebbero voluto sensori da 200 Megapixel ma sembra, secondo le informazioni condivise, che Samsung non potesse raggiungere questo obiettivo.

Oltre alla definizione di 150 megapixel, questo sensore avrebbe anche un formato particolarmente ampio di un pollice, come quello che si può trovare oggi sui sensori di fotocamere compatte di fascia alta come la Sony RX100. Utilizzerebbe anche la tecnologia di binning già utilizzata sul Galaxy S20 Ultra per raggruppare nove pixel insieme su un’immagine da 16 Megapixel e quindi ridurre il rumore digitale aumentandone la luminosità.

Il sensore da 150 Megapixel potrebbe entrare in produzione alla fine dell’anno per il lancio all’inizio nel 2021 e in combinazione con il futuro Snapdragon 875.