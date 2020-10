Samsung mostra alcune funzioni della UI One 3.0 per Android 11

La nuova versione dell’interfaccia UI 3.0 di Samsung non è più da tempo un segreto. Anzi, la sua beta pubblica è già arrivata sui dispositivi della famiglia Galaxy S20 negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei oltre che sui Note 20. Oggi, il produttore sudcoreano ha aperto una nuova pagina sul suo sito Web della Malesia, che evidenzia alcune delle principali funzioni aggiunte e delle modifiche apportate dalla One UI 3.0.



Probabilmente la più grande novità riguarda il lancio ufficiale di One UI 3.0, che dovrebbe avvenire a novembre, anche se Samsung deve ancora svelare ufficialmente l’elenco dei dispositivi supportati, le regioni di pubblicazione e la roadmap ufficiale.

Al momento, possiamo solo supporre che la famiglia Galaxy S20 sarà la prima ad arricchirsi della nuova interfaccia. Tuttavia, la pagina dedicata a One 3.0 mostra anche immagini del primo Galaxy Fold e del nuovo Z Fold2, nonché dei dispositivi Galaxy Tab, e per questo è lecito attendersi un lancio iniziale abbastanza ampio.



Alcune delle nuove schermate includono un Quick Panel riprogettato che incorpora i controlli multimediali di Android 11, così da offrire agli utenti un passaggio semplice e veloce fra le diverse sorgenti nella riproduzione multimediale.



Come abbiamo già accennato, la pagina mostra ripetutamente anche il modello Galaxy Z Fold2. È abbastanza chiaro che la nuova interfaccia sia pensata anche per funzionare al meglio con modelli dotati di schermi pieghevoli.



Dual Preview e Rear Camera Selfie ad esempio sono funzionalità già disponibili su Z Fold2, che aumentano la versatilità della fotocamera utilizzando il fattore di forma unico, ma che mancavano sul primo Galaxy Fold. La mancanza sarà colmata con l’introduzione della One UI 3.0.

In un altro riferimento al Galaxy Z Fold2, Samsung sembra stia pianificando di modificare il comportamento del telefono (e del suo display) quando si passa dalla visualizzazione dello schermo esterno a quello interno e viceversa, per renderlo più fluido e organizzato.

Cambiamenti in arrivo anche per le videochiamate, che potranno essere effettuate a schermo intero.



Se tutto andrà per il meglio i primi pacchetti OTA della One UI 3.0 dovrebbero iniziare a essere scaricabili nei prossimi giorni.