La scorsa settimana Samsung ha presentato tre nuovi modelli di fascia media: Galaxy A52 (scheda tecnica qui), Galaxy A52 5G (scheda tecnica qui) e Galaxy A72 (scheda tecnica qui).

Oggi vi proponiamo la nostra videorecensione del modello Galaxy A52, un dispositivo con un display SuperAmoled da 6,5 pollici con risoluzione di 1.080×2.400 pixel con refresh rate di 90 Hz e animato dal processore Qualcomm Snapdragon 720G.

Galaxy A52 offre una fotocamera frontale da 32 Megapixel, mentre sul retro ci sono una fotocamera principale da 64 Megapixel OIS (f/1.8), una ultra grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2), una macro da 5 Megapixel (f/2.4) e un sensore di profondità da 5 Megapixel (f/2.4).

L’ottica principale permette di trasformare i video in 4K in immagini ad alta risoluzione da 8 Megapixel grazie alla funzionalità Fermo Immagine 4K. Inoltre, Ottimizzatore Scena sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami, fino agli animali domestici. La presenta della stabilizzazione ottica (OIS) è garanzia di immagini e video fermi, mentre la Modalità Notturna sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini.

Galaxy A52 è dotato di una batteria da 4.500 mAh, di speaker stereo ed è mosso da Android 11, sui cui gira l’ultima versione dell’interfaccia di Samsung, la One UI 3.0.

Galaxy A52 è disponibile al prezzo di 379,90 euro, mentre la sua versione 5G costa 459,90 euro.