Tempo di occasioni grazie al nuovo volantino Esselunga “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici”. L’insegna lombarda lancia una serie di promozioni che rimarranno valide fino al 3 aprile.

In copertina del volantino troviamo l’iPhone 11 a 128 GB, a 698 euro, un Tv led Samsung da 43″ a 378 euro e la macchina per il pane della Moulinex a 86 euro. Ma si tratta solo di alcune delle tante offerte presenti all’interno, dove gli smartphone fanno sempre la parte del leone, seguiti da Tv e prodotti per il tempo libero.

Il Samsung Galaxy A51 costa 248 euro, il Galaxy A31 198 euro, il Realme 7 178 euro, l’iPhone SE 2020 478 euro, l’Alcatel 1 SE solo 98 euro.

Sul fronte del tempo libero il monopattino elettrico I-Bike Mono Jet viene venduto a 195 euro, mentre la band Samsung Fit 2 costa 39,90 euro.

Come spesso accade nelle promo del volantino Esselunga ad alcuni prodotti è abbinata una promozione nella promozione. Aggiungendo un solo euro al proprio acquisto si può infatti mettersi in tasca anche un Powerbank di SBS da 20.000 mah.

Le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte e possono essere consulate sul sito dell’insegna, a questo indirizzo.