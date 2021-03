AGGIORNAMENTO ORE 21.00: il servizio è stato ripristinato e WhatsApp ha pubblicato un tweet in cui dice: “sono stati 45 lunghi minuti, grazie per la pazienza, siamo tornati“. In realtà il servizio è stato down per un periodo di tempo un po’ più lungo, ma ora tutto sembra tornato regolare.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15: sia WhatsApp sia Instagram stanno riprendendo il loro regolare funzionamento.

WhatsApp e Instagram sono down nella maggior parte dell’Italia, come sottolinea e conferma anche il sito downdetector, che monitora il funzionamento dei principali servizi (immagine qui sotto.

Impossibile, al momento, inviare o ricevere messaggi su WhatsApp, che non riescono a partire dallo smartphone, ma anche aggiornare il feed di Instagram (che ricordiamo, proprio come WhatsApp fa capo alla medesima proprietà, quella di Facebook).

I problemi sono iniziati attorno alle 18 e al momento non c’è alcuna spiegazione ufficiale da parte delle piattaforme coinvolte nel down.

Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.