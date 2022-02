Samsung Galaxy A53: confermato il design del nuovo modello

Manca pochissimo all’evento per il lancio di Samsung Galaxy S22, ma le indiscrezioni riguardanti altri modelli non mancano. In rete è infatti trapelato il design del Galaxy A53 5G, successore della serie A52.

Visivamente, lo smartphone è molto simile al predecessore. Infatti le dimensioni sono identiche, e anche lo schermo da 6,5 pollici FHD+ AMOLED con refresh rate di 120 Hz. Nessuna novità nemmeno per le fotocamere: selfie cam da 32MP, quadrupla lente posteriore da 64, 12, 5 e 5 MP.

La vera differenza principale sarà il processore. Secondo i rumor Galaxy A53 ospiterà un chipset non ancora annunciato: l’Exynos 1200. Questo avrebbe otto core, di cui due a 2,4 Ghz e quattro a 1,8 Ghz. Saranno disponibili due varianti, una a 6 GB di RAM e una a 8 GB, e spazio di archiviazione a partire da 128 GB.

Infine, per la batteria, ci si aspetta una capienza di 5.000 mAh e supporto alla ricarica da 25 W. Il prezzo di lancio europeo previsto è attorno ai €460.