Samsung Galaxy A53 ufficiale, prime immagini e specifiche

Come sappiamo il Samsung Galaxy S22 è ormai in prossimità del lancio, ma non è l’unico smartphone che sta per arrivare. Un altro fra questi è il Galaxy A53, già trapelato diverse volte. Oggi tuttavia arriva una prima conferma in via semiufficiale, svelandone alcune specifiche.







Un’azienda di certificazione cinese ha pubblicato sul proprio sito web alcune immagini del dispositivo. Nome in codice SM-A5360, il Galaxy A53 disporrà di schermo da 6,46 pollici, CPU octa-core, 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Le fotocamere posteriori sono 4, da 64 MP, 32 MP, e due da 5 MP. Non ancora noto è il ruolo che avranno, anche se come al solito si può immaginare che siano rispettivamente la principale, l’ultragrandangolare, la macroscopica e il sensore di profondità.

Possiederà inoltre una batteria da 4.860 mAh, supporto per microSD da 1 TB e sensore delle impronte sotto lo schermo. Mancherà, tuttavia, il jack delle cuffie.