Samsung ha da tempo iniziato l’aggiornamento della sua linea di smartphone di fascia media: Galaxy A71, Galaxy A51 e Galaxy A01 sono ormai divenuti ufficiali, mentre il Galaxy M31 dovrebbe diventarlo fra pochi giorni.

Tuttavia, la società sudcoreana ha in serbo il lancio di un nuovo dispositivo che si chiamerà Galaxy A70e. Si tratta, semplificando, di un A70 con alcune funzioni alleggerite, soprattutto in ambito fotografico.





I rendering 3D del Galaxy A70e ci mostrano tre sensori fotografici posti in verticale sul retro del telefono. Dalle prime indiscrezioni sembra che al sensore principale si abbinino un sensore dedicato a scatti macro e/o ai ritratti (quindi con effetto bokeh). C’è anche uno scanner di impronte digitali che, rispetto all’A70, non è più collocato sotto al display ma è ora posizionato sul dorso dello smartphone.

Galaxy A70e potrebbe addirittura avere una porta micro Usb nella parte inferiore (e non un più attuale Type-C) posizionato accanto alla griglia per il vivavoce/altoparlante, mentre il jack audio da 3,5 mm è posizionato in alto. I render suggeriscono anche bordi inferiori e superiori piuttosto ridotti, anche se non sottili come siamo ormai abituati a vedere su modelli di fascia più alta.



Il Galaxy A70e dovrebbe avere un display Infinity-U o Infinity-V e un frame un po’ più spesso sul bordo inferiore.

Fonte