Mentre la variante 4G del Samsung Galaxy A71 è in circolazione ormai da due mesi, la sua versione 5G deve ancora fare il suo debutto ufficiale.

Il dispositivo è però arrivato su Geekbench e, secondo i dati dell’ente certificatore cinese 3C, il telefono sarà dotato di un carica batterie rapido da 25 W.

Lo smartphone è contraddistinto dal numero di modello SM-A7160, lo stesso visto nell’elenco di Geekbench da dove sono state tratte altre informazioni sulle sue specifiche tecniche: il dispositivo sarà mosso dal chipset Exynos 980, avrà 8 GB di Ram e il sistema operativo Android 10.



Il Galaxy A71 5G dovrebbe essere lanciato negli Stati Uniti, in Cina, Australia, Nuova Zelanda e in diversi mercati europei ma, al momento, non ci sono ancora informazioni ufficiali relative alla sua commercializzazione.