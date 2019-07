Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno dei wearable più chiacchierati degli ultimi tempi. Le voci più interessanti sono quelle che riguardano le sue caratteristiche tecniche che, in parte, dovrebbero pareggiare se non superare il concorrente Apple Watch: alla possibilità di eseguire un ECG e al rilevamento delle cadute, si aggiungerebbe infatti la misurazione della massa corporea.

Ora arrivano anche lecon i rendering ufficiali del prodotto.Il design complessivo è molto simile al, essendo questo prodotto il suo diretto successore. Tuttavia, poiché Watch Active è sul mercato solo da pochi mesi, stupisceun po’ vedere già sul mercato la sua diretta evoluzione.Inoltre, alcuni giorni fa era apparsa sul Web una presunta roadmap dei dispositivi Samsung, nella quale era presente il modello(previsto per il terzo trimestre di quest’anno), ma nessun nuovo Watch Active. Dunque, qualche dubbio sulla natura o il nome di questo prodotto è più che lecito continuare ad averlo.Tornando a Watch Active 2 è probabile che venga annunciato il 7 agosto insieme agli smartphoneIl nuovo smartwatch, a differenza della prima versione, è fornito di un cinturino in pelle (optional con Watch Active).Watch Active 2 dovrebbe essere lanciato in due versioni: con una corona con diametro da 40 e 44 mm. Tre i colori, due le varianti: Wi-Fi e LTE.