Samsung Galaxy Book4 Edge arriva in Italia

Approda nel mercato italiano il primo Copilot+ Pc di Samsung, ovvero Samsung Galaxy Book4 Edge. “Galaxy Book4 Edge segna l’inizio di una nuova categoria di laptop e, per Samsung, un impegno costante per espandere la potenza di Galaxy AI e offrire l’ecosistema AI mobile più iperconnesso che ci sia”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of the Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri partner, crediamo che questo laptop AI di nuova generazione ridefinirà il mercato e, cosa più importante, offrirà alle persone modi all’avanguardia per essere più produttive e creative nella loro vita quotidiana.”

Le caratteristiche del notebook

Oltre ad essere arricchito da algoritmi di Intelligenza Artificiale, il Book4 Edge al suo interno annovera il chipset Snapdragon X Elite, il quale si avvale di 45 Tops. Come un anello di congiunzione tra laptop e smartphone, attraverso la soluzione Collegamento a Windows, può contare sulle funzioni offerte da Galaxy Ai. Anche se offline, si può accedere a diverse funzioni di Ia, come Cocreator, in grado di creare materiale partendo da un prompt in tempo reale, fino a Live Captions, il quale consente di sfidare le barriere linguistiche anche in videochiamata. Il pannello è un Amoled 2x, in diagonali disponibili da 14 e 16 pollici. Inoltre, lo schermo può contare su funzionalità quali Vision Booster.

Prezzi e disponibilità

Il Book4 Edge di Samsung è disponibile in Italia da oggi 18 giugno nella colorazione Sapphire Blue. Il costo della versione da 16 pollici nella configurazione 16 Gb di Ram e 1 Tb di storage è di 2.099 euro, seguito dalla versione da 512 Gb di storage di 1.799 euro. La versione da 14 pollici nella medesima configurazione è invece proposta ad un prezzo consigliato da 1.699 euro.