Da Samsung sconti fino a 200 euro per i Galaxy Days

Samsung annuncia la partenza dei Galaxy Days: da oggi, 7 gennaio, fino al 27 gennaio tutti coloro che acquisteranno uno smartphone della gamma Galaxy S10 e Galaxy Note10 presso i punti vendita e gli e-store aderenti avranno la possibilità di ricevere un rimborso fino a 200 euro.



In particolare, l’iniziativa è valida per l’acquisto di Galaxy S10, S10+, S10 5G, per i quali è previsto un cashback di 150 euro e per Galaxy Note10, Note10+, Note10+ 5G, per cui è fissato un rimborso pari a 200 euro.

Come funziona la promozione Galaxy Days

La dinamica della promozione è molto semplice: dopo aver effettuato l’acquisto, è sufficiente registrare il nuovo Galaxy entro il 14 febbraio 2020 sul sito https://members.samsung.it/promozioni. Qui si dovranno inserire i dati richiesti, ossia l’email utilizzata per la registrazione al Samsung Account o all’App Samsung Members e i dati del Galaxy appena acquistato, caricando la foto della prova di acquisto e dell’etichetta per intero contenente il numero seriale del device. Verrà, inoltre, richiesto di inserire i dati e le coordinate bancarie su cui si richiede che sia accreditato il rimborso tramite bonifico.

Entro 45 giorni lavorativi dalla email di convalida sarà riconosciuto il valore del rimborso tramite bonifico bancario da parte di Samsung.

Il regolamento completo dei Galaxy Days è disponibile QUI