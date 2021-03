Samsung Galaxy, ecco le promozioni di marzo

Con Samsung Cogli l’attimo al via oggi tre diverse offerte sulla linea di dispositivi Galaxy che interessano il nuovo smartphone di punta del produttore coreano, l’S21, ma anche lo smartwatch Galaxy Watch3 e Watch Active 2 e gli auricolari Galaxy Buds+. Ma entramio in dettaglio.

Promozione Samsung Galaxy S21

Grazie a un’offerta dedicata, i consumatori potranno sperimentare tutta la qualità e l’affidabilità dei dispositivi dell’ecosistema Galaxy: dall’1 al 21 marzo, acquistando uno dei prodotti interessati dalla promozione, sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari Galaxy Buds (Pro o Live in base al prodotto acquistato), previa registrazione su Samsung Members. Con l’acquisto del nuovissimo Galaxy S21, ad esempio,si riceveranno i Galaxy Buds, gli auricolari Bluetooth dall’esclusivo design, perfetti per accompagnare ogni attività quotidiana, insieme alle altissime prestazioni dello smartphone Samsung top di gamma. Con l’acquisto di Galaxy S21 Ultra saranno, invece, disponibili i nuovissimi Galaxy Buds Pro.

Promozione Samsung smarwatch

Un’altra promozione per gli amanti dei dispositivi wearable riguarda i Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2. Dall’1 al 28 marzo, infatti, è possibile usufruire di un voucher sconto di 50€, scaricabile tramite l’app Samsung Members oppure via sms, chiamando da cellulare il numero 02 800 20 888. Presentando il codice in cassa presso i negozi aderenti o utilizzandolo su Samsung Online Shop entro il 28 marzo 2021, sarà erogato uno sconto di 50euro per l’acquisto di Galaxy Watch3 o Galaxy Watch Active2: entrambi i dispositivi presentano le utili funzioni di monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma, attraverso l’app Samsung Health Monitor.

Offerta Samsung Galaxy Buds+

Infine, Samsung presenta una promozione che strizza l’occhio ai più sportivi e a quanti non vogliono mai rinunciare alla qualità audio, a casa o in movimento durante gli allenamenti: dall’1 al 28 marzo, coloro che acquisteranno Galaxy Buds+ potranno comprare in abbinato a un prezzo speciale di 19.99 euro (anziché 49 euro) Galaxy Fit2, la pratica smartband che monitora in modo comodo e affidabile l’attività sportiva e i movimenti quotidiani.