Samsung Galaxy Fit 3 finalmente in arrivo quest’anno

È da ormai qualche anno che Samsung non rinnova la serie di smart band Galaxy Fit. L’ultimo modello, il Galaxy Fit 2, è stato lanciato nel 2020, e da allora non si è avuta alcuna notizia sul brand. Ma sembra che questa situazione non durerà ancora per molto.

La conferma arriva direttamente dai forum ufficiale coreani di Samsung. Su di questi, l’azienda ha confermato che il Samsung Galaxy Fit 3 arriverà con tutta probabilità nella seconda metà del 2022 o, in caso di ritardi, all’inizio del 2023.

Il prezzo risulterà essere identico a quello del suo predecessore al lancio. Questo significa che, in Europa, costerà attorno ai €50. L’informazione dovrebbe essere accurata, ma la fonte è un community manager, che pur avendo informazioni generalmente accurate non è direttamente responsabile del lancio dei prodotti.

Non sono state comunicate altre specifiche, quindi si può solo fare speculazioni. Il passaggio dal Samsung Galaxy Fit 1 al Galaxy Fit 2 ha portato migliorie come dimensioni aumentate e una batteria più grande insieme anche a una maggiore efficienza. Il Galaxy Fit 3 probabilmente aggiornerebbe il modello precedente agli standard del settore del 2022. Una cosa è sicura: molto probabilmente lancerà dopo il Galaxy Watch 5, per cui per ora ci tocca aspettare.