Samsung Galaxy Fold arriva a settembre | UFFICIALE

Samsung ha finalmente annunciato la disponibilità del Galaxy Fold che è stata fissata a settembre, poche settimane dopo l’annuncio del Galaxy Note 10.

Il Galaxy Fold è stato originariamente progettato per arrivare nei negozi ad aprile ma il dispositivo ha avuto gravi problemi al display riscontrati sopratutto dai primi recensori. Da allora, Samsung ha ripetutamente ritardato l’uscito per risolvere ogni tipo di problema.

“All’inizio di quest’anno, abbiamo annunciato Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole Samsung e l’inizio di una categoria di settore completamente nuova. Da allora, abbiamo apportato miglioramenti a Galaxy Fold per garantire ai consumatori la migliore esperienza possibile”, afferma l’azienda in un comunicato stampa.

La società afferma di essere riuscita ad apportare cinque miglioramenti chiave al Galaxy Fold. Innanzitutto, lo strato protettivo superiore dell’Infinity Flex Display copre ora anche le cornici rendendo improbabile che gli utenti provino a rimuovere la scocca. Ci sono poi ulteriori strati di metallo sotto lo schermo per renderlo più resistente, mentre lo spazio tra la cerniera e il corpo è stato ridotto.

Samsung afferma di aver aggiunto ulteriori rinforzi per proteggere il dispositivo da particelle esterne e, ultimo ma non meno importante, ha rafforzato la parte superiore e inferiore della cerniera.

Il debutto è previsto a settembre ma inizialmente solo alcuni mercati selezionati lo potranno vedere.

“Samsung sta conducendo gli ultimi test sui prodotti finali per rendere Galaxy Fold disponibile per i consumatori a partire da settembre in mercati selezionati. I dettagli sulla disponibilità saranno condivisi man mano che ci avviciniamo al lancio”, afferma la società.