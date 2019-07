Galaxy Note 10 senza segreti grazie a Verizon

Il solito ed instancabile leaker Evan Blass è riuscito ad acquisire un’immagine promozionale dell’operatore statunitense Verizon legata al prossimo Galaxy Note 10, confermando una serie di importanti dettagli prima dell’evento ufficiale di presentazione del 7 agosto.

Proprio come accaduto con il Galaxy S10 5G, sembra che il Note 10 Plus abilitato alla connettività 5G arriverà prima nei listini Verizon e dopo in quelli degli altri operatori statunitensi. Naturalmente, non sappiamo esattamente se debutterà da subito anche questa versione in Italia nonostante l’esordio del Galaxy S10+ 5G nei listini Tim e Vodafone un paio di settimane fa.

Nel frattempo, possiamo accontentarci di vedere la prima immagine stampa ufficiale.

Galaxy Note 10: caratteristiche tecniche e prezzi

Mentre il Galaxy S10 5G è diverso da S10 e S10+ su diversi fronti, è praticamente certo che il Galaxy Note 10+ 5G sarà identico al Note 10 Plus 4G. Secondo gli ultimi rumors, è probabile che includa un enorme display da 6,8 pollici (con un buco al centro), un processore Snapdragon 855 Plus, batteria da 4.300 mAh, supporto microSD, tre fotocamere posteriori all’avanguardia e fino a 12 GB di Ram oltre ad 1 TB di memoria interna.

Prezzi

I prezzi ovviamente non potranno che essere altissimi. Prevediamo che il Galaxy Note 10 normale costerà 1100€, la versione Plus 4G circa 1300€ e quella 5G circa 1500€.