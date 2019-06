Samsung Galaxy Note 10: presentazione il 7 agosto

Quando uscirà il Samsung Galaxy Note 10? È la domanda più frequente che ci viene posta in questi giorni dagli appassionati del brand coreano. Qualche giorno fa avevamo indicato una notizia secondo la quale il nuovo modello della gamma Note sarebbe arrivato il 10 agosto.

Oggi, invece, citando persone molto vicine all’azienda, Cnet riferisce che il gigante di Seul svelerà il Galaxy Note il 7 agosto .

L’evento di lancio si terrà a New York City presso il Barclays Center, lo stesso luogo in cui ha debuttato l’anno scorso il Galaxy Note 9.



Samsung dovrebbe annunciare due versioni della serie Galaxy Note 10: una standard e una Pro. I rendering che trapelati nei giorni scorsi hanno mostrato entrambi i dispositivi, che avranno un design molto simile, tranne per il fatto che la variante Pro potrà godere di un display più grande con un sensore fotografico in più sul retro.



Entrambi i modelli saranno dotati di un piccolo foro centarle posto nella parte alta del display che ospiterà la selfie cam, mentre non ci dovrebbe essere posto per il jack per le cuffie. Samsung ha anche abbandonato il pulsante dedicato Bixby che è stato oggetto di molte critiche in passato.



Manca ancora più di un mese e mezzo dalla presentazione dei Galaxy Note 10, quindi restate “sintonizzati” con noi perché nei prossimi giorni non mancheranno nuove notizie sui due modelli.