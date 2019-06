Samsung ha lanciato il Galaxy Note 9 il 9 agosto dello scorso anno. La società sudcoreana dovrebbe presentare il suo successore, il Galaxy Note 10, più o meno nello stesso periodo quest’anno.

Le ultime informazioni in arrivo dalla Corea del Sud ci dicono che Samsung dovrebbe rendere ufficiale il Note10 il 10 agosto.

Quest’anno, tuttavia, saranno due gli smartphone della serie Note 10 lanciati da Samsung: Galaxy Note standard e Galaxy Note Pro.

Dai rendering dei due dispositivi, trapelati nelle ultime settimane, entrambi i modelli avranno un design simile: una delle poche differenze sarà nello schermo che, nella versione Pro sarà leggermente più grande, e nella configurazione della fotocamera, che dovrebbe avere un sensore in più.

Le immagini confermano le voci che vogliono Samsung abbandonare il jack per le cuffie da 3,5 mm. Inoltre, il pulsante Bixby dedicato, poco gradito ai consumatori, potrebbe essere eliminato.

Il Galaxy Note 9, lanciato il 9 agosto dello scorso anno, è stato messo in vendita dal 24 agosto. Per il 2019 ci attendiamo che Samsung potrebbe dare il via alle vendite a partire dal 25 agosto.