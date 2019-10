Samsung ha più volte affermato che il Galaxy Fold ha una resistenza che gli permette di essere chiuso e aperto fino a 200.000 volte: un numero stimabile in circa 5 anni di utilizzo. CNET ha deciso di mettere alla prova questa affermazione e ha trasmesso in streaming il test fatto con una macchina per piegare e aprire il telefono.

L’intero stream dura 4 ore e può essere seguito nel video che pubblichiamo qui sotto.

Il test, tuttavia, si è fermato a poco più di 120.000 aperture, cioé il 60% rispetto alle 200.000 pieghe dichiarate, corrispondenti a circa 3 anni di utilizzo.

In precedenza, SquareTrade aveva condotto un test simile (video qui sotto), usando la stessa macchina. Anche questo secondo test è stato interrotto a 120.000 “colpi”. Lo schermo del Galaxy Fold ha mostrato solo un pixel spento e la cerniera stava iniziando a deteriorarsi. Inoltre, il touchscreen ha smesso di funzionare per un breve periodo, ma il problema si è poi risolto in automatico e non si è più ripresentato.

Il danno sul Galaxy Fold nel test di CNET è stato invece molto più ampio. A 119.000 pieghe, metà schermo è morto e la cerniera ha dato segni di usura. Circa 12 minuti dopo la cerniera si è danneggiate irrimediabilmente e metà schermo si è spento.