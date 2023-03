Samsung Galaxy M14 5G, lo smartphone budget dalla batteria super capiente

Samsung ha annunciato il nuovo modello di smartphone budget, il Galaxy M14 5G. Nonostante il prezzo basso, però, vanta comunque di una serie di caratteristiche interessanti come la batteria estremamente capiente.

Il Galaxy M14 5G disporrà di un display LCD di 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90 Hz. Il processore è un Exynos 1330, con configurazione di 4 GB RAM / 64 GB memoria e 4 GB RAM / 128 GB memoria, espandibili con microSD.

Il comparto fotografico posteriore esibisce una lente principale da 50 Megapixel, una macroscopica da 2 Megapixel e una di profondità sempre da 2 Megapixel. La selfie cam è invece posizionata in un notch a goccia ed è di 13 Megapixel.

Abbiamo menzionato la batteria. Nonostante le caratteristiche budget del dispositivo, la sua capienza è superiore anche ad alcuni smartphone dal prezzo ben più alto: ben 6.000 mAh. Questa sarà ricaricabile con una velocità di 15 W attraverso la porta USB.

Il Samsung Galaxy M14 5G sarà disponibile nei colori Navy Blue, Light Blue e Silver, a un prezzo di circa 210€ per la versione da 4/64 GB e circa 230€ per quella da 4/128 GB. Per il momento lancerà in Ucraina, ma dovrebbe arrivare anche in altri paesi.