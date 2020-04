Samsung Galaxy M31: quattro fotocamere e batteria da 6.000 mAh

Samsung ha annunciato il lancio in Italia di Galaxy M31. Il nuovo smartphone della serie Galaxy M è caratterizzato da quattro fotocamere professionali, una batteria a lunga durata da 6.000 mAh e un display Super Amoled.

Galaxy M31: il comparto fotografico

Galaxy M31 propone quattro obiettivi professionali con cui è possibile scattare immagini. Lo smartphone è dotato di una fotocamera ad alta risoluzione da 64 MP e di una fotocamera Ultra-Grandangolare da 8 MP con campo visivo da 123 gradi, in grado di catturare tutto quello che l’occhio umano riesce a vedere. A queste si aggiungono anche una fotocamera Macro da 5 MP per scatti ravvicinati e una fotocamera di profondità da 5 MP per ritratti con la funzione Fuoco Live. Galaxy M31 offre funzionalità avanzate anche per i video, con le modalità di registrazione 4K, Hyperlapse, Slow-motion e Super Stabilizzatore. Inoltre, dispone di una modalità Notte dedicata alle fotografie in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la fotocamera anteriore da 32 MP supporta la registrazione video 4K e selfie in slow-motion.

Display e autonomia

Il display Super Amoled Infinity-U da 6,4 pollici, combinato con l’audio Dolby Atmos, garantisce un’esperienza di visione coinvolgente. Galaxy M31 non scende a compromessi nemmeno in termini di stile o comfort: ha uno spessore di appena 8,9 mm e pesa solo 191 grammi.

Altre Specifiche tecniche

Display Display Super AMOLED Infinity U FHD+ da 6,4 pollici RAM/ ROM 6+64 GB Fotocamera Quadrupla fotocamera da 64 MP Posteriore: 64 MP, F1.8 + 8 MP, F2.2 + 5 MP, F2.2 + 5 MP, F2.4 Processore Exynos 9611 Octa Core con velocità fino a 2,3 GHz Batteria 6.000 mAh (caricabatterie da 15 W incluso nella confezione) Colori Black, Blue e Red

Il nuovo Galaxy M31 sarà disponibile per l’acquisto in esclusiva su Samsung.com e su Amazon.it a partire dal 13 maggio nelle colorazioni black, blue e red al prezzo di 279,90 euro. Da oggi 29 aprile fino al 13 maggio è, invece, possibile effettuare il preordine di Galaxy M31.