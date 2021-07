Samsung Galaxy M32 arriva in Italia: batteria da 5000 mAh, schermo da 90 Hz e prezzo contenuto

Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Galaxy M32, uno smartphone dal prezzo accessibile con caratteristiche interessanti tra cui spicca l’ampia batteria da 5000 mAh.

“A partire dal lancio nel 2019 la serie Galaxy M è stata creata per rispondere alle esigenze dei nostri consumatori. Galaxy M32 è progettato per inspirare i nostri giovani clienti e stimolarli e supportarli ogni giorno. Galaxy M32 continua a sostenere l’impegno di Samsung nell’offrire smartphone potenti a tutti i livelli”, ha affermato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Davanti troviamo uno schermo dal pannello Amoled da 6,4 pollici protetto da Gorilla Glass 5 con una definizione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Samsung non ha specificato il processore ma questo viene accompagnato da 6GB di Ram e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).









Per il reparto fotografico, l’unità posteriore è composta da un principale da 64 Megapixel (f/1.8), un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2) e da altri due sensori da 2 Megapixel ciascuno per la gestione della profondità e ciascuno della modalità macro. Per i selfie, c’è un sensore frontale da 20 Megapixel.

Infine, in termini di interfaccia, lo smartphone beneficia dell’interfaccia One UI 3.1 basata su interfaccia Android 11 .

Il lettore d’impronte si trova sul bordo laterale del telefono mentre per connettività e connettività bisogna affidarsi a 4G (con doppia SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, una porta USB-C e un jack da 3,5 mm.

Prezzo e uscita

Il nuovo Galaxy M32 sarà disponibile in Italia da oggi 9 giugno 2021 in esclusiva su Amazon e sullo shop online di Samsung.com al prezzo di 299,90€. Per maggiori informazioni su Samsung Galaxy M32 è possibile visitare www.samsungmobilepress.com/ o www.samsung.com/galaxy.