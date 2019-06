Samsung Galaxy Note 10: uscita, foto e dettagli

Samsung è a lavoro per finalizzare il suo imminente top di gamma Galaxy Note 10 e oggi sono spuntati nuovi rumors e informazioni sulla data di rilascio del dispositivo.

L’azienda coreana di solito alza il velo sui modelli Note in estate, e negli ultimi anni agosto è stato il mese preferito per presentare il phablet. E questo accade per una ragione: Apple annuncia una nuova generazione di iPhone a settembre.

Secondo un nuovo rumors proveniente da ETNews, la stessa strategia verrà utilizzata quest’anno, in quanto il Note 10 sarà presentato ancora una volta in agosto, precisamente il 10 agosto.

Due modelli in arrivo

Samsung ha in programma di presentare due diversi modelli di Note, ovvero una versione standard e una Pro che verranno forniti con specifiche aggiornate.

Specifiche tecniche

Il Note 10 standard offrirà un display da 6,28 pollici, mentre la versione Pro sarà più grande (6,75 pollici). Inutile dire che la configurazione top di gamma verrà fornita con hardware esclusivo, come un sistema a quattro fotocamere, 1 TB di memoria interne e 12 GB di RAM.

Il sensore di impronte digitali sarà integrato nello schermo, proprio come su Galaxy S10, mentre il foro della fotocamera nella parte frontale non sarà più posizionato nell’angolo in alto a destra, ma al centro del display. Il Note 10 non avrà più un jack per le cuffie, dato che Samsung vuole incoraggiare i clienti a passare alle cuffie wireless come le galaxy buds, sebbene sia molto probabile che venga fornito anche il supporto USB-C.