Google Maps: SoS Alert segnalerà terremoti, inondazioni e pericoli naturali

Google Maps aggiunge un’altra nuova funzione al suo bouquet di servizi. Dopo l’arrivo della segnalazione degli autovelox, è ora la volta degli alert dedicati alle avversità naturali e ai disastri.



La popolare app, infatti, inserirà le previsioni sugli uragani e, se l’utente è vicino all’area che sarà colpita, ne darà avviso. Stessa cosa in caso di terrmoti o inondazioni.

In alcune parti del mondo, il servizio sarà personalizzato ed esteso a seconda dei bisogni locali. in India, ad esempio, dove accadono il 20% dei decessi mondiali causati da inondazioni, ci saranno avvisi ad hoc.

Il servizio si chiama SoS Alert e permette agli utenti di accedere in tempo reale a informazioni delle autorità in situazioni di crisi.



Tornando alle funzioni di traffico, invce, Google Maps sta per esordire anche con il servizio di tachimetro che indica in tempo reale la velocità a cui si sta viaggiando. L’utente può scegliere se inserire o disinserire un allarme che si attiverà quando si eccede il limite di velocità.