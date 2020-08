Samsung Galaxy Note20 e Note20 Ultra 5G, le offerte di WindTre

WindTre ha presenta le proposte in abbinamento ai nuovi top smartphone Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G.

I due smartphone sono disponibili ad anticipo zero con finanziamento per i clienti privati e con sconti fino a 471 euro. ‘Unlimited Easy Pay’ offre, ad esempio, minuti, sms e Giga illimitati, al costo di 29,99 euro al mese a cui va aggiunto l’importo mensile del telefono, a partire da 13,99 euro al mese. Per un totale di 33,98 euro mensili.

Anche per i professionisti con partita iva, i top smartphone Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G possono essere abbinati alle offerte professional. ‘Professional World’, infatti, prevede minuti e Giga illimitati al costo di 21,99 euro al mese, oltre all’importo mensile del telefono, a partire da 16,99 euro al mese. Il totale in questo caso è di 37,98 euro al mese.

Inoltre, i clienti WindTre sia privati sia professionisti con partita iva possono aggiungere, in fase di acquisto, il servizio ‘Smartphone Reload’ che permette di sostituire il proprio Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G, in un solo giorno, qualsiasi cosa accada.

Per i clienti WindTre, inoltre, è incluso anche il programma ‘WINDAY’, che rende speciale ogni giorno della settimana con regali, vantaggi e promozioni, in un’esperienza tutta digitale grazie all’App WindTre.

