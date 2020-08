Le versioni con connettività 5G dei tre modelli Samsung Galaxy S20 stanno ricevendo un aggiornamento che porta in dote l’interfaccia One UI 2.5, che ha esordito da qualche settimana sui modelli Galaxy Note20.

L’update è al momento in fase di distribuzione in tutta Europa: i Galaxy S20 5G, S20+ 5G e S20 Ultra 5G riceveranno rispettivamente i firmware G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 e G988BXXU4BTH5.



Anche i modelli 4G dovrebbero ricevere lo stesso aggiornamento anche se nelle prossime settimane.



La versione 2.5 dell’interfaccia utente di Samsung ha fatto il suo debutto sui Galaxy Note20 e comprende, fra le novità, il Wireless DeX, il supporto di navigazione gestuale Android 10 per laucher di terze parti, la modalità video Pro avanzata e altro ancora.

Nel frattempo, anche Galaxy Note10 e Note10+ stanno ricevendo aggiornamenti, che riguardano soprattutto un miglioramento dell’esperienza con la quale si prendono appunti con la S Pen. Prima di tutto, le note sono ora archiviate in un nuovo formato file e supportano nuove funzionalità.



L’interfaccia di Samsung Notes è stata rinnovata e l’app ora può importare PDF ed esportare note come PDF o file PowerPoint. Un pulsante consente di migliorare automaticamente il testo scritto a mano. Infine, è possibile registrare un audio che può essere riprodotto in sync con un disegno.

