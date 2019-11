Samsung Galaxy S10 Lite: ecco come potrebbe essere e quando arriverà

La serie Samsung Galaxy S10, composta per la prima volta da tre modelli, è stata introdotta quasi nove mesi fa. Ora, il colosso sudcoreano starebbe lavorando su un altro dispositivo chiamato Galaxy S10 Lite. Si dovrebbe trattare di uno smartphone capace di fondere il design del Galaxy S10+ con quello del Galaxy S9, uscito lo scorso anno.

Galaxy S10 Lite presenta un display Infinity-O con cornici laterali sottili e con un ampiezza della parte superiore e di quella inferiore uniforme.

Il produttore di Seul adotterà un display Amoled da 6,7 ​​pollici con bordi curvi e in grado di ospitare due fotocamere selfie. Non ci sono ancora dettagli precisi, ma lo scenario più probabile prevede che lo smartphone prenda in prestito i sensori anteriori utilizzati sul Galaxy S10+. Ciò significa un obiettivo principale da 10 Megapixel e un sensore di profondità da 8 Megapixel.

Sul retro del telefono, invece, e una fotocamera principale con risoluzione di 48 Megapixel e una ultra grandangolare da 12 Megapixel. In alternativa, Samsung potrebbe scegliere di utilizzare il comparto fotocamera del Galaxy S10e e, quindi, di posizionare il telefono come un concorrente più diretto dell’iPhone 11 di Apple.

Esternamente, il Galaxy S10 Lite avrà un design piuttosto originale, ma internamente lo smartphone dovrebbe ereditare tutte le specifiche tecniche del prossimo Galaxy A91. Quindi, ci dovrebbe essere il processore Snapdragon 855 di Qualcomm abbinato a 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD fino a 512 GB.

Quanto all’autonomia ci dovrebbe essere una batteria da 4.370 mAh con ricarica rapida da 45 W.



Lo smartphone sarà mosso da Android 10 ed integrerà la nuova interfaccia One UI 2.0 e una porta Usb Type-C. Purtroppo, sembrano mancare il jack per le cuffie da 3,5 mm e il supporto alla rete 5G.

Il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe arrivare entro la fine del mese in tempo per la stagione dello shopping natalizio.