Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe chiudere l’era della serie Galaxy Note

Sono ormai diversi anni che si vocifera la scomparsa della gamma Galaxy Note in favore della serie “Galaxy S” da un lato e degli smartphone pieghevoli “Galaxy Z” dall’altra. A ribadire il cambio di rotta ci ha pensato di recente il leaker Ice Universe.

Nel tweet che vedete, Ice Universe ha pre-annunciato che il futuro Samsung Galaxy S21 Ultra sarà pienamente compatibile con la S-Pen del brand.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Questo significherebbe che la gamma Galaxy Note perderebbe quella che fino ad oggi era la sua peculiarità mentre il Galaxy S avrà il vantaggio di essere il primo smartphone del 2021 completo di ogni funzione. Tuttavia, l’idea è quella di portare il pennino anche sulla gamma Galaxy Z.

Ora come ora si tratta solo di un rumors. Non è chiaro fino a che punto la S-Pen possa essere integrata sul prossimo Galaxy S21 Ultra: compatibilità esterna o con alloggio nella scocca del telefono?

Potrebbe anche essere un modo per Samsung di rendere il Samsung Galaxy S21 Ultra compatibile con la penna stilo per gli utenti che hanno già un tablet Galaxy Tab S7 Plus. Un modo per rafforzare l’ecosistema del costruttore.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra non sarà svelato a febbraio o marzo 2021 come i precedenti modelli della linea Galaxy S ma già a gennaio come suggerito in questo articolo.