Samsung Galaxy S22 avrà nuovamente la cover in vetro

Protagonista di ormai tantissimi leak la serie Samsung Galaxy S22, attesa per febbraio, è ormai alle porte. Nonostante le specifiche siano già ampiamente trapelate, le fughe di informazioni sembrano non terminare mai.

Infatti il noto leaker Ice Universe ha rivelato un nuovo dettaglio: tutti i modelli Galaxy S22 avranno la cover posteriore realizzata in vetro. La serie precedente, ovvero Galaxy S21, vantava della cover in vetro soltanto per il modello Ultra: si tratta quindi di una piacevole sorpresa.

Inoltre ci saranno anche più colorazioni fra cui scegliere, ben tre in più rispetto al modello precedente. Infatti Samsung Galaxy S22, oltre ai classici colori bianco, nero, verde e oro rosa, sfoggerà anche il blu, il grigio e il beige. Per l’S22 Ultra, invece, ci saranno nero, bianco, verde e rosso scuro.