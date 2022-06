Samsung Galaxy S22 FE non si farà, e la serie potrebbe essere cancellata

La rete è stata stranamente silente sul Samsung Galaxy S22 FE. Del terzo modello della serie Fan Edition non si sapeva nulla: né specifiche né nome in codice, nemmeno nei documenti interni di Samsung. E il motivo è presto spiegato: secondo un rapporto, il Galaxy S22 FE non esisterebbe proprio.

Non solo sarebbe stato cancellato questo modello, ma addirittura l’intera serie potrebbe non vedere più alcuna uscita. Dopo solo due modelli, la serie Fan Edition sembrerebbe così essere abbandonata, nonostante l’accoglienza positiva degli utenti.

Già con il Samsung Galaxy S21 FE c’era stato qualche problema: il modello era uscito addirittura un anno dopo rispetto agli altri S21, complice la pandemia e la crisi dei chip. Ma sembra che questa volta il motivo sia un altro. Pare infatti che Samsung non sia soddisfatta dell’identità degli FE, troppo vicini alla serie di base e non in grado di differenziarsi abbastanza.

Certamente il fatto che l’S21 FE sia uscito così vicino all’S22 base potrebbe avere contribuito. Evidentemente però l’azienda è convinta che ci siano problemi più profondi, dato che non ha nemmeno terminato la produzione del Samsung Galaxy S22 FE. Nulla è ancora confermato, ma oltre a questo modello potrebbe essere cancellata tutta la serie; del resto, Samsung non si è fatta alcun problema ad accantonare la serie Note. Vedremo se le cose cambieranno nel futuro o se davvero dovremo dire addio a FE.