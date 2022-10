Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo su fotocamere, batteria, processore e design

Si comincia a parlare con sempre maggiore insistenza dei nuovi flagship di Samsung, la serie Galaxy S23, che dovrebbe arrivare, come di consueto fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Ieri abbiamo avuto il primo assaggio delle prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe animare i nuovi smartphone, che ha mostrato un promettente risultato su Geekbench.

Tuttavia, il test ha anche evidenziato che il modello Galaxy S23 (quello base) sarà fornito con 8 GB di RAM, proprio come i corrispondenti modelli 2022, 2021 e 2020.

Un aumento della Ram a 12 GB era atteso da tempo ma Samsung sembra pensarla in un altro modo (l’S20 aveva un’opzione da 12 GB che ha venduto molto bene).

Il leaker Yogesh Brar ha condiviso un riepilogo delle specifiche del Galaxy S23: sul fronte della memoria ci saranno 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo modello avrà una batteria più grande da 3.900 mAh (più grande rispetto all’S22 ma non rispetto all’S21 o all’S20 che integravano entrambi una batteria da 4.000 mAh). E supporterà la stessa ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W. Sia Samsung sia Apple continuano a essere particolarmente prudenti con le velocità di ricarica dei loro smartphone, in particolare sui modelli più piccoli.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Il nuovo telefono avrà una fotocamera principale da 50 Megapixel (con OIS), una ultra grandangolare da 12 Megapixel e un teleobiettivo da 10 Megapixel, oltre a una fotocamera selfie da 10 Megapixel. Sembrano le stesse fotocamere degli S22 ma, attenzione, le ottiche potrebbero essere differenti.

E comunque tutti i processi di sistema saranno diversi (ed evoluti), grazie soprattutto all’innalzata potenza del processore.

Infine, il telefono avrà un display AMOLED 2X dinamico da 6,1 pollici, sempre con una risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel, ancora non LTPO.

Ice Universe, altro blogger sempre bene informato sui fatti di Samsung, afferma che le cornici saranno di poche frazioni di millimetro più spesse. Dai rendering sembra anche che il design sarà rielaborato per essere più in linea con l’S22 Ultra (l’S23 Ultra avrà sostanzialmente lo stesso aspetto).



Un dettaglio non da poco è che l’isola della fotocamera è scomparsa. Il Galaxy S21, infatti, aveva utilizzato le fotocamere di S20 ma le aveva inserite in un corpo ridisegnato. L’S22 ha riutilizzato il design ma ha aggiornato le fotocamere. Ora potremmo attenderci un nuovo design e, forse, le stesse fotocamere, se la regola dell’alternanza sarà confermata da Samsung, almeno per i modelli base di S23, su cui il produttore sudcoreano potrebbe utilizzare esclusivamente chipset Snapdragon e non Exynos. Ma qui stiamo entrando veramente nel campo delle ipotesi.